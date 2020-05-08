Больницы США оказались на грани банкротства из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/e61c3058-920f-11ea-9665-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yasin Akgul/Global Look Press

Из-за пандемии коронавируса уже к концу июня потери американских больниц могут составить порядка $202,6 млрд.

Как сообщает агентство Bloomberg, даже крупные медицинские корпорации ощущают сокращение доходов.

Я просто не знаю, сколько учреждений переживёт это, — отметил председатель Американской ассоциации сердца Род Хохман.

Также отмечается, что уже сейчас 50% сельских больниц испытывают трудности.

Федеральное правительство уже выделило на поддержку медучреждениям $175 млрд. Однако, по данным издания, эта сумма примерно равна тому, что Штаты тратят в течение трех с половиной недель на лечение в больницах, клиниках и домах престарелых.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель управления по контролю за продуктами питания и лекарствами Соединённых Штатов Стивен Хан изолировался на две недели после контакта с человеком, заразившимся коронавирусом. Как выяснилось, чиновник контактировал с пресс-секретарём вице-президента США Майкла Пенса Кэти Миллер, у которой 8 мая диагностировали COVID-19.