https://static.news.ru/photo/6d64e30e-9db3-11e9-ac03-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ringo Chiu/Global Look Press

Корпорация Boeing выделит $100 млн на выплаты семьям пассажиров, погибших в катастрофах самолётов модели 737 MAX. Деньги будут поступать поэтапно в течение нескольких лет.

Средства, как указано в сообщении компании , целевые. Они предназначены на образовательные и экономические программы пострадавшим, а также на возмещение расходов на проживание.

Мы знаем, что каждый, кто поднимается на борт наших самолётов, доверяет нам. Мы сосредоточены на том, чтобы вновь завоевать доверие и уверенность наших клиентов, — сказано в обращении главы корпорации Денниса Меленберга.

Он в очередной раз выразил сожаление в связи с гибелью людей в авиакатастрофах.

Полеты самолётов Boeing 737 МАХ были приостановлены в ряде стран после того, как 10 марта в Эфиопии разбился самолёт этого типа, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. До этого крушение лайнера компании Lion Air, произошедшее 29 октября 2018 года в Индонезии, унесло жизни 189 пассажиров и членов экипажа.

Как писал News.ru, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) нашло новый «потенциальный фактор риска» у самолётов Boeing. Обнаруженный дефект было предписано устранить.