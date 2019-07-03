Корпорация Boeing выделит $100 млн на выплаты семьям пассажиров, погибших в катастрофах самолётов модели 737 MAX. Деньги будут поступать поэтапно в течение нескольких лет.
Средства, как указано в
Мы знаем, что каждый, кто поднимается на борт наших самолётов, доверяет нам. Мы сосредоточены на том, чтобы вновь завоевать доверие и уверенность наших клиентов, — сказано в обращении главы корпорации Денниса Меленберга.
Он в очередной раз выразил сожаление в связи с гибелью людей в авиакатастрофах.
Полеты самолётов Boeing 737 МАХ были приостановлены в ряде стран после того, как 10 марта в Эфиопии разбился самолёт этого типа, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. До этого крушение лайнера компании Lion Air, произошедшее 29 октября 2018 года в Индонезии, унесло жизни 189 пассажиров и членов экипажа.
Как писал News.ru, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) нашло новый «потенциальный фактор риска» у самолётов Boeing. Обнаруженный дефект было предписано устранить.