Bloomberg: соцсеть Маска Х намерена конкурировать с YouTube и LinkedIn

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Американский бизнесмен, владелец соцсети Twitter (X) Илон Маск в будущем намерен конкурировать с такими платформами, как YouTube и LinkedIn, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Топ-менеджеры компании убеждены, что Х «отныне готова к росту», а в платформу в течение следующих 12 месяцев будут внедрены инновации «на десятилетие вперед».

По данным агентства, в компании прошло совещание, в ходе которого Маск и генеральный директор X Линда Яккарино обратили внимание «на эти два сайта». Руководство также нацелено на создание новостной службы под названием XWire, которая будет конкурировать с новостным сервисом PR Newswire компании Cision, добавил собеседник агентства. Он также подчеркнул, что Маск и Яккарино не раскрыли деталей насчет того, как будут выглядеть продукты, предназначенные для конкуренции с YouTube и LinkedIn.

Издание The Verge ранее сообщило, что в Х стал доступен функционал аудио- и видеозвонков. Некоторые пользователи платформы начали получать уведомление «Аудио- и видеозвонки здесь!» Также в настройках теперь доступен специальный переключатель, который позволяет включить функцию, а затем выбрать, с кем ее использовать.

Ранее в социальной сети TikTok появилась возможность делать текстовые публикации, например, стихи, тексты песен и истории. Кроме того, пользователь может добавить к публикации звуки, указать местоположение, а также разрешить дуэты и включить возможность комментирования.