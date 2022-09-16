Блинкен выступил против причисления России к спонсорам терроризма

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Энтони Блинкен

Добавление России в список стран — спонсоров терроризма может привести к нежелательным и «вредным» последствиям, заявил в пятницу глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен, передает РИА Новости. По его словам, США не хотят этого допустить. Он отметил, что Вашингтон продолжит оказывать необходимое давление на РФ посредством санкций и ограничений, которые будут становиться сильнее.

Причисление России к странам — спонсорам терроризма может привести к нежелательным последствиям, которые не только не помогут, но и окажутся вредными, — сказал Блинкен.

15 сентября сенаторы Конгресса США демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь и республиканка от штата Каролина Линдси Грэм представили законопроект, позволяющий в обход Госдепартамента внести Россию в список стран — спонсоров терроризма в связи с ситуацией на Украине. По мнению авторов проекта, РФ заслужила право быть включенной в «клуб изгоев».

При этом в начале сентября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что решение администрации США не включать Россию в список стран — спонсоров терроризма является окончательным. В официальном заявлении Белого дома она отметила, что такой подход помешал бы поддержке Украины и урегулированию гуманитарной ситуации.