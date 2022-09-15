В США представили закон о внесении РФ в список стран-спонсоров терроризма Сенаторы США представили законопроект по внесению России в список спонсоров терроризма

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Сенаторы Конгресса США демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь и республиканка от штата Каролина Линдси Грэм представили законопроект, позволяющий в обход Госдепартамента внести Россию в список стран-спонсоров терроризма в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает ТАСС. По мнению авторов проекта, РФ заслужила право быть включенной в «клуб изгоев». В настоящее время спонсорами терроризма признаны Иран, Северная Корея, Куба и Сирия.

При этом новый законопроект, в случае его принятия, позволяет главе государства отменить решение о внесении РФ в соответствующий список, если президент подтвердит Конгрессу, что Россия больше не поддерживает акты международного терроризма. и что подобный шаг соответствует национальным интересам страны.

В июле Сенат принял резолюцию, призывающую Госдепартамент США признать РФ страной — спонсором терроризма. Поводом для этого назывались события в Грузии, Сирии, Чечне и Украине.

При этом, по данным Politico, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что если Госдепартамент не признает РФ спонсором терроризма в свзи с происходящим на Украине, это сделает законодательный орган США.

В начале сентября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что решение администрации США не включать Россию в список стран — спонсоров терроризма является окончательным. В официальном заявлении Белого дома она отметила, что такой подход помешал бы поддержке Украины и урегулированию гуманитарной ситуации.

Перед этим президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он нужным включать Россию в список стран — спонсоров терроризма. Вопрос ему задали в Вашингтоне в ходе общения с журналистским пулом американской администрации.

Наделять страны статусом «спонсор терроризма» может только Госдеп.