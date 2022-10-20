Блинкен оценил интерес России к переговорам по Украине Блинкен: Россия не заинтересована в дипломатическом урегулировании на Украине

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил телеканалу ABC, что США не видят заинтересованности со стороны России в дипломатическом урегулировании ситуации на Украине. В то же время он отметил, что считает президента РФ Владимира Путина рациональным лидером, несмотря на явную нерациональность поставленных им целей по Украине.

В какой-то момент это закончится путем дипломатии <...> но пока мы видим отсутствие интереса в содержательной дипломатии со стороны Путина, — заявил Блинкен.

Ранее президент России заявил, что Киев отказался от переговоров с Москвой и продолжает обстреливать территории, перешедшие под контроль РФ. По его словам, киевский режим использует террористические методы, организовывая диверсии на объектах жизнеобеспечения, и совершает покушения на местных чиновников.

В свою очередь, глава Украины Владимир Зеленский заявил на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, что никаких дипломатических контактов с Москвой сейчас быть не может. До этого он утверждал, что Киев не станет проводить никаких мирных переговоров с РФ, пока президентом страны является Владимир Путин.