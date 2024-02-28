«Блеф»: экс-агент ЦРУ объяснил заявления Макрона об Украине Экс-агент ЦРУ Бэр: слова Макрона о войсках НАТО отражают сомнения в силах ВСУ

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину указывают на то, что у Парижа нет уверенности в способности Киева выстоять, считает бывший агент ЦРУ Роберт Бэр. По его словам, которые приводит издание EUobserver, французский лидер блефует.

Франция не уверена, что Украина сможет долго продержаться, — заявил Бэр.

Он отметил, что у НАТО нет достаточных вооружений и солдат, чтобы выступить против России. По его словам, танки Альянса показывают себя провально на Украине, равно как и комплекс ПВО Patriot.

Ранее Макрон сообщил, что лидеры западных стран «в свободной и прямой манере» обсудили возможность отправки сухопутных войск на Украину. Он уточнил, что консенсуса в этом вопросе достичь не удалось, «но с течением времени ничего исключать нельзя». Французский лидер отметил, что Запад сделает все, чтобы Россия не победила в украинском конфликте, а также «все возможное, если это полезно для достижения нашей цели».

Комментируя высказывание Макрона, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что организация призывает избегать подстрекательской риторики вокруг конфликта на Украине. По его словам, такой точки зрения ООН придерживалась с самого начала и делает это до сих пор.