Бизнесмен из США предложил $1 млн узнавшим, есть ли жизнь после смерти

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Американский предприниматель Роберт Бигелоу, основавший фонд по изучению сознания, предложил $1 млн тем людям, которые смогут выяснить, есть ли жизнь после смерти.

К участию в объявленном конкурсе допускаются только имеющие учёную степень люди, которые работали в сферах психологии и неврологии. В тексте объёмом не меньше 25 тысяч знаков они должны привести доводы о том, что происходит с сознанием человека после смерти. Прислать работу можно до 1 августа.

Жюри из медиков и учёных оценит работы и 1 ноября объявит победителей. Занявший первое место автор получит денежный приз в размере $500 тысяч, за второе место — $300 тысяч, третье место — $150 тысяч. Информация об этом опубликована на сайте Фонда Бигелоу по изучению сознания.

Предприниматель основал этот фонд в 2020 году. До этого он финансировал исследования необычных феноменов, которые не может объяснить наука.

Ранее группа учёных из Норвегии, Дании и Германии установила, что чувствуют люди перед смертью. В исследовании принимали участие 1034 человека из 35 стран. Оказалось, что 10% людей в опасных или сложных ситуациях испытывают так называемые околосмертные переживания. 87% рассказали об искажении восприятия времени, 65% отметили исключительную скорость мысли, 63% — исключительно яркие чувства, а 53% испытали ощущение отделённости от своего тела, писал NEWS.ru.