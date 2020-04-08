Берни Сандерс приостановил своё участие в президентской гонке

Один из участников предвыборной президентской гонки в США сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс приостановил своё участие в кампании.
Фактически это означает выход из борьбы,
Ранее на фоне распространения коранавируса сенатор прекратил активный сбор пожертвований. Вместо этого его команда собрала более $3,5 млн на борьбу с коронавирусом и сосредоточилась на помощи людям, страдающим от ограничительных мер правительства.
Сандерс уже заявлял о приостановке участия в президентской гонке после операции на сердце в октябре 2019 года.
Как передавал NEWS.ru, ранее президент Дональд Трамп обвинил Демократическую партию в попытке не допустить выдвижения в качестве кандидата на президентских выборах Берни Сандерса.
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