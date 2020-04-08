Берни Сандерс приостановил своё участие в президентской гонке

https://static.news.ru/photo/1f12e270-79b1-11ea-a91f-fa163e074e61_660.jpg Берни Сандерс Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Один из участников предвыборной президентской гонки в США сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс приостановил своё участие в кампании.

Фактически это означает выход из борьбы, сообщает РИА Новости.

Ранее на фоне распространения коранавируса сенатор прекратил активный сбор пожертвований. Вместо этого его команда собрала более $3,5 млн на борьбу с коронавирусом и сосредоточилась на помощи людям, страдающим от ограничительных мер правительства.

Сандерс уже заявлял о приостановке участия в президентской гонке после операции на сердце в октябре 2019 года.

Как передавал NEWS.ru, ранее президент Дональд Трамп обвинил Демократическую партию в попытке не допустить выдвижения в качестве кандидата на президентских выборах Берни Сандерса.