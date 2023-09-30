Белый дом: Запад не станет отказываться от потолка цен на нефть РФ

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Западные государства не будут отказываться от ограничения предельных цен на экспортируемую Россией нефть на мировом рынке. Запад продолжит устанавливать потолок цен вопреки безуспешным попыткам, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге.

Мы все еще считаем, что потолок цен является полезным и жизнеспособным инструментом. <...> И, если есть необходимость, то будут приниматься меры по [его] корректировке. Мы говорили об этом с союзниками и партнерами. Так что нет, нет ощущения того, что потолок цен как инструмент исчезнет, сегодня мне нечего сказать про какие бы то ни было изменения, — сказал он.

Ранее глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан заявил, что попытка повлиять на ход СВО с помощью обвала цен на нефть отзовется кризисом для самого Запада. Так он ответил на заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что конфликт на Украине можно предотвратить, снизив цену нефти до $40 за баррель.

Также сообщалось, что Россия готова к сокращению поставок нефти на внешние рынки, об основных изменениях будет объявлено на следующей неделе, заявил во время совещания по вопросам развития Красноярского края с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер РФ Александр Новак.