Белый дом сравнил Россию с лисой, кричащей с крыши курятника
Пресс-секретарь Белого дома Псаки сравнила РФ с лисой, кричащей о страхе с крыши курятника
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
01:54, 02 февраля 2022
Фото: Sergei Zaitsev/Russian Look
Читайте нас в Google Новости
Ответственность за деэскалацию кризиса вокруг Украины лежит на России, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов. При этом она сравнила РФ с лисой, которая кричит с крыши курятника о страхе перед курами.
Аллегорию с лисой ранее использовал госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос о наличии в Вашингтоне «сочувственного» отношения к основному требованию РФ в сфере безопасности — гарантиях отказа от расширения НАТО на восток.
По словам Псаки, когда лиса кричит с крыши курятника, что она боится кур, а именно этим занимается РФ, этот страх не преподносится как декларация факта.
И когда вы видите, что президент Путин кричит о боязни Украины и украинцев, это не следует интерпретировать как декларацию факта. Мы знаем, кто в этом случае лиса, — сказала представитель Белого дома.
При этом она отказалась ставить на одну доску действия РФ и США с союзниками в ситуации по Украине и назвала Россию агрессором.
Когда мы говорим о взаимной деэскалации, у России есть 100 тысяч военных на границе. Она агрессор. Мы работаем вместе со странами НАТО над тем, чтобы они чувствовали себя в безопасности в этот момент. НАТО — это оборонительный альянс. Это не то же самое, — подчеркнула Псаки.
Ранее Псаки рассказала, что в случае начала боевых действий на Украине США не рассматривают вариантов применения своих вооружённых сил на данной территории.
Также она сообщила, что президент США Джо Байден готов к дальнейшим контактам со своим российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения проблем безопасности в Евро-Атлантическом регионе.