Белый дом не планирует отправлять войска США на Украину

В случае начала боевых действий на Украине США не рассматривают вариантов применения своих вооружённых сил на данной территории. Об этом сообщила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки попросили уточнить, может ли Вашингтон в одностороннем порядке использовать военную силу для поддержки Киева в случае гипотетической агрессии РФ, учитывая, что Украина не является членом НАТО и на неё не распространяется обязательство обеспечения коллективной обороны.

Вы имеете в виду отправку американских войск на Украину? Нет, — ответила Псаки.

Ранее о том, что Штаты не намерены применять военную силу на фоне резких разногласий с РФ, в том числе по Украине, заявлял президент США Джо Байден.

При этом Псаки подтвердила, что американское правительство ведёт консультации с рядом стран на тему поставок СПГ в Европу.

Мы ведём переговоры не только со странами, но и с поставщиками относительно того, как ликвидировать какой бы то ни было дефицит природного газа, который может возникнуть, если состоится вторжение, — сообщила представитель Белого дома.

Ранее Псаки сообщила, что президент США Джо Байден готов к дальнейшим контактам со своим российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения проблем безопасности в Евро-Атлантическом регионе. По её словам, такой шаг является наиболее конструктивным.