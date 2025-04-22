Белый дом отреагировал на сообщения о поиске нового главы Пентагона Белый дом назвал новости о поиске замены главы Пентагона фейком

Фото: Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

Пит Хегсет

Белый дом опроверг сообщение в СМИ о якобы начатом поиске замены действующего главы Пентагона Пита Хегсета. В социальной сети Х ведомство написало, что это фейк.

Неверно. Фейковые новости! — отметили в Белом доме.

Речь идет о публикации в NPR со ссылкой на неназванного американского чиновника. Тот сообщил, что Белый дом на фоне череды скандалов с главой Минобороны США начал поиск нового кандидата на этот пост. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уже информировала, что информация не соответствует действительности, а Хегсет «проделывает феноменальную работу».

Хегсет оказался в центре внимания после того, как отправил конфиденциальную информацию об ударах по Йемену в групповой чат с женой и братом. Переписка в мессенджере Signal была создана самим чиновником и включала его двух родственников и сотрудников из личного и профессионального круга.

Кроме того, в конце марта журнал The Atlantic опубликовал новые скриншоты из закрытого чата в мессенджере Signal, где высокопоставленные чиновники США обсуждали авиаудары по йеменским хуситам. До этого главного редактора издания случайно добавил в чат советник президента США по национальной безопасности, что дало журналистам доступ к засекреченным данным.