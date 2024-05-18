Белый дом не поддержал удары Украины по территории РФ Кирби: США не поощряют удары Украины по РФ американским вооружением

Фото: МО Украины

Правительство США не подталкивает Украину к обстрелам территории России, заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Вашингтон выступает против атак по российским населенным пунктам с применением американского оружия.

Мы не поощряем атаки предоставленным США оружием по российской территории, — обратил внимание политик.

Так Кирби ответил на вопрос о возможности снятия запрета на применение ВСУ вооружений США при ударах по России. В этом вопросе позиция Белого дома не претерпела изменений, констатировал он.

Депутат Рады Алексей Гончаренко ранее пояснил, как киевским властям придется расплачиваться за помощь США. По его словам, стране нужно будет участвовать в будущих войнах Вашингтона. Американская помощь имеет для Киева ключевое значение, так как у страны «нет денег, ресурсов, оружия и разведки» и «без США Украина бы пала», резюмировал политик.

Кроме того, газета Politico писала, что киевские власти требуют от Вашингтона снять запрет на применение американского оружия по территории России. В Соединенные Штаты для этого прибыла группа украинских представителей, добавили журналисты.