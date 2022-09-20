Белый дом: Байден не будет выступать за исключение России из Совбеза ООН

Фото: Ron Sachs - Pool via CNP/Global Look Press

Джо Байден

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что глава государства Джо Байден не будет выступать в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН с вопросом об исключении России из Совбеза ООН. По его словам, американский лидер не будет поднимать эту тему с трибуны ООН, пишет ТАСС.

Хотя, думаю, мир может видеть, что когда постоянный участник действует таким образом, это наносит удар в самое сердце Совета Безопасности ООН. Поэтому такое должно приводить к тому, чтобы все коллективно оказывали давление на Москву, чтобы она сменила курс, — добавил Салливан.

Помощник президента уточнил, что во время пребывания в Нью-Йорке Байден будет обсуждать в том числе реформу Совбеза ООН. Салливан добавил, что он ожидает от американского президента выступления, в котором глава Белого дома «содержательно» выскажется о реформе Совбеза ООН. Возможно, он даже сделает это публично, добавил помощник американского президента, пояснив, что это заявление будет содержать больше конкретики, чем изложенные ранее принципы постпредом США при ООН Линдой Томас-Гринфилд.

И мы повторно закрепим эти принципы во всем нашем дипломатическом взаимодействии [на полях нынешней сессии ГА ООН в Нью-Йорке], — заключил Салливан.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел встречу с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, в рамках которой стороны обсудили ситуацию на Украине и последствия конфликта. Стороны также обменялись мнениями о событиях в Африке.