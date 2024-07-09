Белому дому пришлось оправдываться из-за вопросов о здоровье Байдена Белый дом показал письмо от врача Байдена после вопросов о болезни Паркинсона

Фото: Felice De Martino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Белый дом опубликовал письмо от врача президента США Джо Байдена после настоятельных вопросов американских журналистов о возможной болезни Паркинсона у лидера страны. В документе сказано, что у Байдена нет этого заболевания, а также нет признаков неврологического расстройства или склероза. Как отмечает канал CBS, ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что президент США регулярно проходит осмотры, однако она отказалась подтвердить визиты специалиста по болезни Паркинсона, сославшись на соображения безопасности. Уход от ответа возмутил корреспондентов из президентского пула.

Ежегодно президент США посещает невролога. Это то, чем я могу поделиться с вами. Каждый год он проходит медосмотр, — ответила пресс-секретарь Байдена.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и всему миру нужно беспокоиться не о сотрудничестве России и КНДР, а о состоянии Джо Байдена. Это, по ее мнению, куда более важная проблема.

В марте Карин Жан-Пьер посчитала «невероятно оскорбительным» вопрос ведущего радиостанции WBT о наличии у Джо Байдена деменции. По ее словам, врач давал исчерпывающую сводку о здоровье Байдена, действия которого на посту главы государства она назвала «историческими».