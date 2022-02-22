Байдена обвинили в потворстве Москве

Экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президенту США Джо Байдену необходимо было бы усилить давление на Россию в санкционной сфере, а также вынудить партнёров по НАТО оказать больше внимания для её сдерживания. Однако американский лидер предпочёл ввести ограниченный пакет санкций, который, по его мнению, не смог запугать российские власти, а лишь дал «зелёный свет» на дальнейшие действия в отношении Украины, сообщил телеканаломFox News.

[Байден — NEWS.ru] мог бы остановить строительство «Северного потока-2» месяцами ранее, мог бы ввести реальные санкции... Я думаю, Владимир Путин, наблюдая за введёнными против тех двух частей Украины санкциями, воспринял это как зелёный свет, — заявил экс-госсекретарь.

По словам Помпео, теперь требуется, чтобы само НАТО усилило присутствие в Эстонии, Литве и Латвии, «чтобы защитить эти страны».

Президент США Джо Байден 22 февраля заявил, что новый пакет санкций будет направлен в отношении суверенного долга России, элит и двух банков. В частности, речь идёт о ВЭБ.РФ и Промсвязьбанке, санкции против них США введут с 23 февраля.

Также в Вашингтоне готовы при необходимости ввести санкции против Сбербанка и ВТБ, чьи совокупные активы составляют почти $750 млрд.