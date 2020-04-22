Байден заявил о готовности сделать Мишель Обаму вице-президентом США

https://static.news.ru/photo/e2e64596-8471-11ea-8968-fa163e074e61_660.jpg Фото: Toon Dompeling/Global Look Press

Предполагаемый кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил о готовности сделать своим напарником по предвыборной гонке бывшую первую леди страны Мишель Обаму.

Политик сообщил, что «в мгновение ока» сделал бы супругу экс-лидера Штатов Барака Обамы кандидатом в вице-президенты. При этом Байден выразил сомнение в заинтересованности Мишель Обамы позицией.

Она великолепна. Она ориентируется в этом. Она действительно хорошая женщина. Я не думаю, что у неё есть желание вновь жить рядом с Белым домом, — сказал бывший вице-президент США в беседе с KDKA.

Ранее о поддержке выдвижения Джозефа Байдена в качестве кандидата в президенты официально заявила сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Она призвала жителей США помочь политику, перечислив деньги на предвыборную кампанию, писал NEWS.ru.