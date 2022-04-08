Байден запутался, выступая с речью на мероприятии в Белом доме

Президент США Джо Байден в очередной раз запутался, выступая с речью на публике. Торжественное мероприятие, где произошёл очердной казус, проходило на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне и было посвящено утверждению Сенатом кандидатуры помощника судьи Верховного суда. Трансляцию мероприятия вёл телеканал CBS.

Байден хотел отметить, что США можно описать словом «возможности», в связи с чем он привёл в пример свой разговор с лидером КНР.

Америка — это нация, которую можно определить одним словом. Я был у под... у под... у подножия, извините, Гималаев. Вместе с Си Цзинпином. Я с ним путешествовал. Когда я был вице-президентом. Проехал 17 тысяч миль. Но это не точно, — заявил американский лидер.

Ранее бывший врач Обамы и Трампа, член палаты представителей Ронни Джексон назвал состояние Байдена «проблемой национальной безопасности». В интервью телеканалу One America New он отметил, что когнитивные способности нынешнего президента США сильно ухудшились.