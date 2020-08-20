Байден согласился быть кандидатом от демократов на выборах президента

https://static.news.ru/photo/5476ce34-e371-11ea-9e32-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Democratic National Convention /Global Look Press

Бывший вице-президент США Джо Байден официально согласился быть кандидатом на пост главы страны от Демократической партии. Он отметил, что горд быть демократом. Также, по словам Байдена, для него принятие номинации в руководители государства — это большая честь.

В период его президентства, заявил Байден, Штаты преодолеют «эпоху тьмы», в которую страну погрузил нынешний лидер Дональд Трамп. Демократ сказал, что людям надо дать свет — и тогда они найдут свой путь. При действующем главе Белого дома в США слишком много страха, агрессии и разделения. Байден же в своей речи пообещал, что в случае победы на выборах, станет извлекать из американцев только хорошее. Он дал слово быть «союзником света, а не тьмы».

Кроме того, кандидат от Демократической партии высказался насчёт слухов о том, что российская разведка якобы предлагала награждения боевикам, которые связаны с талибами, за нападения на армию США на территории Афганистана. Кремль эти требования опроверг, а Трамп заявил, что они недостойны внимания.

Я не потерплю российских наград за американских солдат, — цитирует Байдена РИА Новости.

Выборы в США назначены на 3 ноября 2020 года, кандидатом от республиканцев будет действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Как ранее писал NEWS.ru, Байден официально утверждён кандидатом в президенты страны от Демократической партии.

Такое решение принято на национальном съезде партии, прошедшем в Висконсине 18 августа в онлайн-формате в связи с пандемией. Партийные делегации от штатов и территорий США огласили результаты праймериз, согласно которым Байдену удалось набрать наибольшее число голосов партийных делегатов.