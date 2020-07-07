Байден пообещал ограничить импорт из России в случае победы на выборах

https://static.news.ru/photo/a939857a-c0c0-11ea-8202-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ronen Tivony/Keystone Press Agency

Согласно плану бывшего вице-президента США и кандидата на пост главы государства Джо Байдена, система снабжения и цепочек поставщиков страны должна быть усовершенствована, в том числе, путём ограничения импорта из России и Китая.

Этот план политик аргументирует необходимостью обеспечить бесперебойные поставки необходимых американцам товаров при возникновении кризиса, или, например, в случае повторения пандемии. Осуществить планируемое Байден пообещал в случае своей победы на выборах президента США в ноябре 2020 года.

Там, где это будет необходимо для защиты важнейших объектов инфраструктуры и снабжения, он наложит целевые ограничения на импорт из таких стран, как Китай и Россия, представляющих угрозу национальной безопасности США, — говорится в опубликованном на сайте избирательного штаба заявлении.

В частности, к критически важным для США направлениям Байден отнёс энергетические технологии, полупроводники, электронику, телекоммуникационную инфраструктуру, сырье и медицинскую продукцию, включая средства индивидуальной защиты. Указывается, что список может измениться в зависимости от ситуации на мировых рынках и развития сферы технологий. Для отслеживания этих изменений и предупреждения перебоев в поставках кандидат в президенты предлагает наладить «комплексный процесс», охватывающий все подразделения федерального правительства, передаёт ТАСС.

Ни один союзник США не должен зависеть от поставок критически важных товаров из таких стран, как Китай и Россия. Это означает разработку новых подходов к безопасности системы снабжения, — подчёркивается в документе.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Джо Байден считается главным конкурентом нынешнего главы Соединённых Штатов Дональда Трампа.

Как писал NEWS.ru ранее, бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что вернёт Соединённые Штаты во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), если победит на президентских выборах, в первый же день на новой должности. Также политик пообещал вернуть мировое лидерство США.