Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что в Конгрессе США много хороших республиканцев. Политик уверен, что сможет наладить сотрудничество с представителями «Великой старой партии» в случае избрания на пост американского президента.
При этом Байден отметил, что у него могут быть неприятности с Демократической партией из-за сделанных им заявлений. Несмотря на это, бывший вице-президент подчеркнул, что именно его отправляли в Конгресс решать проблемы администрации США.
Байден считает, что республиканцы вынуждены против своей воли поддерживать инициативы действующего президента Дональда Трампа, передаёт
Ранее News.ru писал, что Байден остаётся самым популярным кандидатом от Демократической партии для участия в выборах президента 2020 года. По итогам двух раундов дебатов, участие политика в предвыборной гонке поддержали 32% потенциальных избирателей.