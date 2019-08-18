https://static.news.ru/photo/40f70050-c198-11e9-909f-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что в Конгрессе США много хороших республиканцев. Политик уверен, что сможет наладить сотрудничество с представителями «Великой старой партии» в случае избрания на пост американского президента.

При этом Байден отметил, что у него могут быть неприятности с Демократической партией из-за сделанных им заявлений. Несмотря на это, бывший вице-президент подчеркнул, что именно его отправляли в Конгресс решать проблемы администрации США.

Байден считает, что республиканцы вынуждены против своей воли поддерживать инициативы действующего президента Дональда Трампа, передаёт The Hill .

Ранее News.ru писал, что Байден остаётся самым популярным кандидатом от Демократической партии для участия в выборах президента 2020 года. По итогам двух раундов дебатов, участие политика в предвыборной гонке поддержали 32% потенциальных избирателей.