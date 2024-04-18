Байден одобрил проекты по помощи Украине и Израилю

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Джо Байден

Президент США Джо Байден поддержал предложенные спикером палаты представителей Майком Джонсоном пакеты помощи Израилю, Украине и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе, говорится в заявлении главы Белого дома. Политик призвал реализовать их поскорее.

Я решительно поддерживаю этот пакет, направленный на оказание критической поддержки Израилю и Украине, предоставление крайне необходимой гуманитарной помощи палестинцам в Газе и укрепление безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, — заявил американский лидер.

Ранее стало известно, что проект о выделении финансовой помощи Киеву предусматривает поставки ВСУ тактических ракет ATACMS. При этом президент США Джо Байден заявлял, что передача данного оружия может навредить интересам национальной безопасности Штатов. Голосование по данному проекту назначено на 20 апреля.

До этого председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун констатировал, что, по мнению Министерства обороны США, угроза эскалации конфликта на Украине уже не так высока, как прежде. Это, как он полагает, связано с перспективой поставки Киеву баллистических ракет ATACMS. В настоящий момент, уточним, Белый дом работает над поставкой Украине ракет большей дальности, чем их старые модификации.