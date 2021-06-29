Байден оценил ущерб США от действий Трампа

Американский лидер Джо Байден считает, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп нанёс колоссальный ущерб международным отношениям страны. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Я только что, кстати вернулся из Европы. <...> И вот итог. Я знаю, что вы все понимали, какой колоссальный ущерб международным связям нанёс тот, кто сидел в этом кресле передо мной, — сказал Байден.

В ходе выступления нынешний президент США высказался о собственном плане по созданию рабочих мест в стране. Байден убеждён, что это позволит Штатам выбраться из кризиса.

Ранее Трамп вновь раскритиковал Байдена. Он заявил, что его преемник позволяет иностранным державам — России, Китаю и Ирану — унижать страну. Также бывший американский лидер обратил внимание на ситуацию на границе. Он подчеркнул, что Байден устроил «катастрофу» и в приграничных штатах растёт число нелегальных иммигрантов. Кроме того, Трамп назвал «преступлением века» прошедшие выборы в стране. Он сравнил их с ситуацией, которая сложилась на Украине в 2004 году.