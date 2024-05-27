Байден назвал армию США спасителем мира от фашизма Байден: армия США «победила фашизм» и освободила Европу во Второй мировой войне

Фото: Jonathan Ernst - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американская армия во время Второй мировой войны после высадки в Нормандии спасла Европу и весь мир от фашизма, заявил президент США Джо Байден в рамках выступления на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти, передает Daily Mail. По его словам, солдаты освободили континент.

Представители величайшего поколения, через неделю будет 80 лет с того дня, высадились на пляжах Нормандии, освободили континент и буквально спасли мир, — отметил глава Белого дома.

При этом во время речи Байден ни слова не сказал о вкладе Советского союза в окончание войны. Армия США в разные периоды истории защищала независимость и создала сильные альянсы, констатировал он.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала архивные доклады Советской военной администрации в Германии (СВАГ) о поведении американских, французских и британских солдат на территории Берлина в 1945 году. Документы содержали информацию о многочисленных случаях террора в отношении местного населения. Союзники не стеснялись грабить и избивать немцев, говорилось в тексте.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун на слушаниях в сенате оправдали атомные бомбардировки Японии во время Второй мировой войны. Они пришли к выводу, что сброс боеголовок на Хиросиму и Нагасаки послужил завершением конфликта.