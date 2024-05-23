ФСБ рассекретила документы о преступлениях США в Берлине в 1945 году

Фото: Paul Glaser/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала архивные доклады Советской военной администрации в Германии (СВАГ) о поведении американских, французских и британских солдат на территории Берлина в 1945 году. Документы содержат информацию о многочисленных случаях террора в отношении местного населения. Союзники не стеснялись грабить, избивать и насиловать немцев.

Начальник оперсектора Советской военной администрации Берлина генерал-майор Алексей Сиднев сообщал заместителю наркома внутренних дел СССР, уполномоченному НКВД по СВАГ генерал-полковнику Ивану Серову от 9 ноября 1945 года, что случаи хулиганства, грабежа и насилия со стороны американцев над немцами ежедневно возрастают. Военнослужащие США ловят на улицах возвращающихся с работы местных жителей и стреляют в них без предупреждения. Стали известны случаи, когда они хватали в магазинах и кафе женщин и пытались их изнасиловать.

Американцы также устраивали массовые налеты. В частности, вечером 26 октября 1945-го к ресторану «Фемина» подошли две грузовые машины с 40–50 американскими военнослужащими, вооруженными автоматами. Они перекрыли входы и выходы из заведения и заставили присутствующих сдать все ценные вещи.

Также в справке Сиднева описывались бесчинства, совершенные французскими и английскими военными. Например, три французских солдата напали на улице на мужчину, ударили его по голове, после чего сняли с него золотые кольца, отобрали деньги, документы, кусочек мыла и продуктовые карточки.

Ранее ФСБ опубликовала показания преступников, находящиеся в сверхсекретных документах, где речь идет о подготовке Японии к нападению на Советский союз во время Второй мировой войны. Эти материалы являются протоколами допросов шести высокопоставленных японских военных преступников и входят в состав «Особой папки» Главного управления военной контрразведки Смерш.