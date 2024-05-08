В Пентагоне оправдали атомные бомбардировки Японии В США заявили, что атомные бомбардировки Японии положили конец Второй мировой

Фото: Keystone Pictures Agency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хиросима

Глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун во время слушаний в сенате пришли к выводу, что атомная бомбардировка японских городов Хиросима и Нагасаки стала завершением Второй мировой войны. Таким образом они ответили на вопрос сенатора Линдси Грэма, призвавшего предоставить Израилю все необходимое оружие, пишет ТАСС.

Американский политик отметил, что ситуацию на Ближнем Востоке можно сравнить с мировым конфликтом. Иран и движение «Хезболла», по его словам, могут уничтожить Израиль, поэтому его армии нужно поставить всю требуемую военную помощь. Затем Грэм поинтересовался у Брауна, поддержал бы он сброс атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки.

Это остановило войну, — сказал Браун.

Остин на соответствующий вопрос ответил, что «согласился бы с председателем» Комитета начальников штабов. Тогда Грэм вновь призвал дать Израилю оружие.

Они (Израиль. — NEWS.ru) не могут позволить себе проиграть. Это Хиросима и Нагасаки на стероидах, — сказал сенатор.

Ранее Ллойд Остин на слушаниях в сенате заявил, что США поставили на паузу поставки оружия Израилю. Он подчеркнул, что речь идет об одной партии военной помощи. Однако военачальник не раскрыл, на какой срок приостановили поставки оружия.