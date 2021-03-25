Байден хочет идти на второй срок

https://static.news.ru/photo/e47ef470-8d94-11eb-b706-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Oliver Contreras/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что собирается баллотироваться на второй срок. Об этом он рассказал в ходе своей первой пресс-конференции в качестве главы США.

Мой ответ — да. Я планирую баллотироваться на второй срок, — сказал он.

Он ожидает, что пойдёт на выборы в тандеме с действующим вице-президентом Камалой Харрис.

Байден находится у власти 65 дней. Следующие выборы президента состоятся в США в 2024 году, передаёт РИА Новости.

Накануне издание The Hill со ссылкой на источники из окружения американского лидера сообщало, что Байден не намерен ограничиваться только одним сроком пребывания в Белом доме. По прошествии четырёх лет он вновь планирует бороться за пост главы государства.

В то же время ряд людей из окружения Байдена считают, что ему рано задумываться о втором сроке, будучи в начале первого. Один из них отметил, что на данный момент президент ещё не полностью укомплектовал персоналом Белый дом. Помимо этого, ему предстоит ещё много сделать, прежде чем придёт время принимать решение по поводу второго срока.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-президент США Дональд Трамп усомнился в адекватности Байдена и в том, что он понимает смысл документов, которые подписывает. В то же время он выразил надежду на то, что президент не будет досрочно отстранён от должности из-за неспособности исполнять свои обязанности.