Армия США ополчилась на президента

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп теряет поддержку среди военных. Последним эпизодом в череде скандалов, связанных с армией, стали его комментарии в адрес погибших солдат, которых глава государства якобы назвал «лохами» и «лузерами». При этом Трамп продолжает считать военных своей базой поддержки и активно вовлекает их в предвыборную кампанию. В США начинают опасаться, что армию вынудят вмешаться, если президент откажется отдавать власть после проигрыша на выборах.

В Америке продолжают обсуждать публикацию в журнале The Atlantic, которая объясняет, почему Дональд Трамп не поехал на военное кладбище во время визита в Париж в 2018 году. Четыре независимых источника, присутствовавшие при этом, утверждают, что президент назвал погибших в Первой мировой войне «лохами» и отказался посещать мемориал из-за плохой погоды.

Зачем мне ехать на кладбище? Оно полно лузеров, — как утверждается, добавил Трамп.

Этот скандал добавил очередную ложку дёгтя в и без того непростые отношения главы государства с военными. В июне президент пообещал задействовать армию для разгона протестов против расовой дискриминации. Эта инициатива была встречена военной верхушкой без энтузиазма. Министр обороны Марк Эспер, до тех пор считавшийся лоялистом Трампа, заявил, что не допустит применения сил Пентагона против простых американцев.

А бывший министр обороны Джеймс Мэттис опубликовал гневную статью, в которой обвинил президента в попытке разделить американцев и лишить вооружённые силы их традиционной аполитичности. К этим обвинениям присоединились другие высокопоставленные американские военные в отставке.

Ранее в The New York Times появилась публикация о том, что Россия якобы предлагала талибам (движение «Талибан», запрещено в РФ) награды за убийства американских солдат в Афганистане. Белый дом отмахнулся от соответствующего доклада разведки, а затем и от статьи в нью-йоркском издании и снова потерял репутацию в глазах военных. У солдат создалось впечатление, что власти не заботятся об их жизнях, посылая в зарубежные операции.

White House via globallookpress.com/Global Look Press

Несмотря на явный конфликт президента с армией, предвыборный штаб продолжает выставлять его провоенным кандидатом, подчёркивая, что он принял рекордный по сумме военный бюджет и выступает за вывод американских войск из-за рубежа.

В ответ на скандал с «лузерами» кампания Трампа выпустила ролик, в котором более 700 ветеранов вооружённых сил признаются в своей поддержке главы Белого дома. Однако журналисты тут же обратили внимание, что среди них не было ни одного высокопоставленного ветерана. А учитывая, что в стране проживают около 18 млн военнослужащих в отставке, найти среди них 700 сторонников Трампа было не так уж и сложно. Гораздо труднее записать в свой актив поддержку высоких чинов.

Согласно опросу Military Times, 49,9% действующих военнослужащих не одобряют работу Трампа на посту президента. При этом 41,3% респондентов заявили, что на предстоящих выборах готовы проголосовать за его соперника — Джо Байдена, и только 37,4% — за нынешнего главнокомандующего. Для сравнения: сразу после избрания Трампа лишь 37% высказывались о нём негативно.

Примерно половина участников опроса не поддержала вывод американских войск из Германии, а четверть респондентов сказали, что число солдат нужно, наоборот, увеличить.

Вопрос поддержки со стороны армии встаёт особенно остро на фоне предположений некоторых аналитиков о том, что Трамп откажется отдавать власть, если потерпит поражение на выборах.

По-настоящему зловещая угроза — это перспектива того, что военных попросят разрешить спор на выборах и помешать проигравшему кандидату сохранить или захватить политическую власть, — рассуждает журнал Foreign Policy.

Судя по всему, в Америке боятся не столько того, что Трамп по модели диктаторов использует военных для сохранения власти, сколько того, что армии придётся выбивать его из Белого дома. В этом случае репутации Вооружённых сил США, которые никогда не вмешивались во внутренние политические конфликты, будет нанесён непоправимый ущерб.