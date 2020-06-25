Арестован избивший афроамериканку во Флориде полицейский

https://static.news.ru/photo/af74b7b0-b77f-11ea-926f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый инцидент с жёстким задержанием полицейскими произошёл в Майами-Гарденс (Флорида, США). О случившемся стало известно благодаря мобильной видеозаписи, которую сделал свидетель произошедшего, друг пострадавшей женщины Рахим Стаатс-Флеминг. Полицейский, производивший задержание, уволен и арестован.

Как стало известно, 14 января 2020 года 33-летняя Сафия Сэтчел поссорилась с управляющим стрип-бара Tootsies Cabaret, который отказался вернуть ей деньги за заказанные блюда. Женщина швырнула наличные в официантку и покинула заведение, а менеджер позвонил в полицию.

Сэтчел села за руль своего джипа, вместе с ней находился её друг. Дежуривший полицейский Джорди Янес Мартел, латиноамериканец, потребовал от женщины выйти из машины, но та отказалась, сославшись на то, что она разута. Тогда Мартел вытащил женщину из джипа, проникнув в него через окно, прижал её шею коленом и дважды ударил электрошокером, после чего арестовал по обвинению в нападении на полицейского при исполнении и сопротивлении задержанию.

Позже эти обвинения были с неё сняты, но адвокат Мартела утверждает, что Сэтчел, будучи пьяной, ударила полицейского в челюсть.

После бурной реакции общественности на видеозапись, которую сделал друг афроамериканки, власти штата решили арестовать полицейского по обвинениям в нанесении телесных повреждении. Также Мартелу вменяется фальсификация служебных отчётов, связанных с задержанием Сэтчел, то есть его обвинили в искажении событий того вечера.

В результате действий Мартела госпожа Сатчел получила ссадины в районе живота из-за применения электрошокеров, ушибы и ссадины на руках и ушибы на ногах. Предъявляя эти обвинения против бывшего полицейского Майами-Гарденс Джорди Янеса Мартела, мы заявляем, что эти действия откровенно неправильные, — цитирует прокурора округа Майами-Дейд Кэтрин Фернандес Рандл издание Miami Herald.

Мэр Майами-Гарденс Оливер Гилберт, который баллотируется на место в окружной комиссии, считает, что у этого дела есть политическая подоплёка: Фернандес Рандл собирается переизбраться и решила использовать кейс Сэтчел на волне протестов, спровоцированных чрезмерным применением силы полицией при задержаниях, считает чиновник.

Это чрезмерная реакция. Очевидно, что это политический шаг мисс Рандл, — заявил мэр.

Уточняется, что Мартель и другой офицер, Джайвер Кастано, были уволены на прошлой неделе. Они, по имеющейся у издания информации, были причастны к другому жёсткому аресту на заправочной станции RaceTrac. Оба офицера прослужили в полиции менее двух лет.

Волна протестов, прокатившихся по США и затронувшая ряд других стран, связана с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при жёстком полицейском задержании. Один из служителей закона поставил мужчине колено на шею, из-за чего задержанный задохнулся. Протестующие выступают против полицейского произвола и расизма.

Как писал NEWS.ru ранее, глава нью-йоркского отделения Black Lives Matter Хоук Ньюсом заявил о намерении «сжечь США», а также нынешнюю систему и заменить её на новую. По словам Ньюсома, на данный момент насилие — единственный эффективный метод для борьбы. Он также напомнил о 60-х годах, когда темнокожим удалось отстоять свои права только таким путём.