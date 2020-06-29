Американского «контрабандиста» вывезли из РФ в США во время пандемии

https://static.news.ru/photo/f75ba4a0-a5df-11ea-9a3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sputnik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посольство Соединённых Штатов эвакуировало из России гражданина страны Гейлена Грандстаффа, которого в РФ обвиняют в контрабанде наркотиков. Мужчина покинул Москву во время пандемии коронавируса.

В настоящий момент он находится в штате Техас, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В самый разгар пандемии коронавирусной инфекции американское посольство одним из последних авиарейсов из Москвы эвакуировало на родину своего гражданина, — поделился информатор.

С 2017 года Грандстафф содержался в СИЗО после того, как сотрудники таможни обнаружили в заказанной им в Китае бытовой химии запрещённый в РФ гамма-бутиролактон. Американцу грозило до 20 лет колонии, однако Солнцевский суд столицы после полугода слушаний вернул прокурору его дело.

Как писал NEWS.ru, Расследованием уголовного дела в отношении Грандстаффа занимались те же полицейские, которые завели дело о наркотиках на журналиста Ивана Голунова.