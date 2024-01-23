Американский журналист назвал зависимость Зеленского Журналист Шустер: слабое место Зеленского — наркотическая зависимость от публики

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apai/Global Look Press

Владимир Зеленский

Слабое место президента Украины Владимира Зеленского заключается в наркотической зависимости от любви публики, заявил журналист издания Time Саймон Шустер в интервью газете Le Figaro. Ситуацию, по его словам, усугубляет полная неспособность президента адекватно реагировать на критику.

В действительности слабое место Зеленского — это не жажда наживы, а буквально наркотическая зависимость от любви со стороны публики, общества, помноженная на полную неспособность адекватно реагировать на критику, — считает журналист.

По его мнению, пока Зеленский у власти, стране будет тяжело вернуть телеканалы под управление их законных владельцев и покончить с военной пропагандой. Украинский президент понимает, что в таком случае они начнут его критиковать, поясняет Шустер.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник указал на проблемы с психологическим состоянием Зеленского, требующие вмешательства психиатра. Поводом послужил его указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». По мнению депутата, украинский президент пытается таким обществом убедить общественность, что ВСУ справляются со своими задачами и готовы пойти дальше «границ 1991 года».