Экс-депутат Рады заявил о проблемах со здоровьем Зеленского Экс-депутат Рады Олейник: Зеленскому нужен психолог или психиатр

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пытается убедить общественность, что ВСУ справляются со своими задачами и готовы пойти дальше «границ 1991 года», отметил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, Киев выбрал для этого «неадекватный способ», издав указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Бывший депутат указал на проблемы в психологическом состоянии Зеленского, требующие вмешательства психиатра.

До этого он говорил о необходимости «выйти на границы 1991 года». Теперь расширил свои аппетиты и на территорию России. Только представьте «радость» от таких перспектив у украинских военных и у общества, которым надоел этот вооруженный конфликт. Он оторван от реалий, — считает Олейник.

Экс-депутат Рады не исключает, что в недалеком будущем Зеленский заговорит о других российских территориях, которые, на его взгляд, были «исторически населены украинцами». Он уверен, что политику придется ответить за свои действия.

Тут, конечно, нужен психолог, а еще лучше психиатр. У него проблемы со здоровьем. Но несмотря на это, как бывший судья утверждаю, что он подсуден и будет отвечать перед законом за все, что сейчас делает, — убежден экс-депутат.

Ранее Зеленский, который подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации», заявил, что речь идет о Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей. При этом Зеленский поручил правительству разработать «план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях», и внести его в СНБО.