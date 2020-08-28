Американский суд разрешил силовикам арестовывать журналистов в Портленде

https://static.news.ru/photo/5df602be-e91f-11ea-a595-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Paul Christian Gordon/Global Look Press

Апелляционный суд в Соединённых Штатах отменил временный судебный запрет на угрозы и арест силовиков Портленда по отношению к наблюдателям правозащитных организаций и журналистам.

Суд решил, что запрет не основывался на адекватной правовой базе. При этом федеральные власти смогли доказать, что он способен причинить необратимый ущерб сотрудникам правоохранительных органов и их усилиям по поддержанию порядка, передаёт Associated Press.

Министерство юстиции ходатайствовало, что представителям органов правопорядка может быть трудно отличить мирных протестующих от преступников. Силовикам нужно принимать решение за доли секунды, в этот момент в них летят фейерверки, а защитные маски и шлемы закрывают обзор.

Судебный запрет на применение силы к сотрудникам СМИ принял в конце июля окружной суд Портленда по иску Американского союза защиты гражданских свобод, однако федеральное правительство обжаловало его.

Накануне злоумышленники в Портленде подожгли здание Ассоциации полиции города и применили против полицейских ослепляющий лазер, в результате чего пострадали трое правоохранителей.

Движение Black Lives Matter, активисты которого выступают против насилия в отношении представителей негроидной расы, охватило протестами многие страны мира. Его сторонники встают на колено в знак признания вины перед афроамериканцами.

Это произошло после смерти в США афроамериканца Джорджа Флойда. Он пытался расплатиться поддельными купюрами в супермаркете и был задержан полицией. Один из стражей порядка наступил ему коленом на шею и держал около восьми минут. Афроамериканец потерял сознание и позже умер в больнице. Во многих городах США протесты переросли в массовые беспорядки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представители городского района Митте в столице Германии провели собрание. На нём было принято решение переименовать улицу Моренштрассе. Последнюю ранее критиковали за «расистскую» коннотацию названия.