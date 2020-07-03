В Берлине станция метро избавится от «расистского» названия

https://static.news.ru/photo/39ae209a-bd59-11ea-a33e-fa163e074e61_660.jpg Станция метро «Моренштрассе» (Берлин) Фото: Membeth/CC0/wikipedia.org

Берлинская транспортная компания BVG планирует переименовать станцию метро с «расистским» названием «Моренштрассе» (Mohrenstraße) в станцию «Улица Глинки» («Глинкаштрассе»).

Слово Mohren в Средневековье употреблялось применительно к людям с тёмным оттенком кожи.

Своё новое название станция получит по наименованию улицы Глинки, которая была так названа в честь русского композитора Михаила Ивановича Глинки, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что руководство аптеки Mohren Apotheke в Вене решило сменить название из-за устаревшего немецкого термина, который можно увязать с расизмом. На сайте аптеки объяснили, что в Средние века некоторые лекарственные средства поставлялись из стран Африки и Востока. По этой причине множество аптек имели в своих названиях слово Mohren. Руководство аптеки подчеркнуло, что стремится сохранить память о целительном искусстве, которое существовало не только в европейских монастырях, но не может использовать дискриминационный термин. С витрины аптеки также было убрано изображение африканца, которое заменили текстом, объясняющим, как возникло название Mohren Apotheke.

Борьба с расизмом в мире проявляется всё в более причудливых формах. Компания Unilever приняла решение убрать слова «светлый», «белый» и «осветляющий» с некоторых упаковок товаров, чтобы избавиться от расовых стереотипов. Изменения коснутся крема для лица Fair & Lovely («Светлая и милая»), который продаётся на рынке в Азии. Ранее компания Nestle решила прекратить продажу изделия Beso de Negra («Поцелуй темнокожей женщины»), писал NEWS.ru.

Движение Black Lives Matters, активисты которого выступают против насилия в отношении представителей негроидной расы, охватило протестами многие страны мира. Это произошло после смерти в США афроамериканца Джорджа Флойда. Он пытался расплатиться поддельными купюрами в супермаркете и был задержан полицией. Один из стражей порядка наступил ему коленом на шею и держал около восьми минут. Афроамериканец потерял сознание и позже умер в больнице. Во многих городах США протесты переросли в массовые беспорядки.

В борьбу с расизмом также включились актёры. Известный российскому зрителю по сериалу «Как избежать наказания за убийство» актёр-афроамериканец Кендрик Сэмпсон создал петицию с требованием к представителям Голливуда отказаться от идеализации образа полицейского и поддержать сообщество афроамериканцев. Документ подписали более 300 актёров и продюсеров. В петиции также указано, что в голливудских студиях редко встречаются руководители-афроамериканцы верхнего звена.