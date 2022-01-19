Американский сенатор призвал «расквасить нос» Путину

Американский сенатор-республиканец Роджер Уикер призвал к агрессивным действиям против главы российского государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Я думаю, что Альянс, наши друзья в НАТО и двухпартийное большинство готовы оказать содействие Украине, чтобы быть уверенными, что на этот раз Владимиру Путину расквасят нос, — заявил сенатор.

Уикер был в группе сенаторов, побывавших с визитом на Украине. Во время своего выступления перед журналистами Уикер заявил, что Россия «ностальгирует по империи зла» и желает её воссоздания.

Это не первое скандальное заявление сенатора. Так, в конце 2021 года Уикер в разговоре с телеканалом Fox News рекомендовал президенту США Джо Байдену рассмотреть возможность применения ядерного оружия против России в случае ухудшения обстановки на Украине.

Ранее сообщалось, что побывавшие на Украине американские сенаторы призвали к незамедлительному введению санкций против РФ в качестве «сдерживающей меры» от гипотетического вторжения на Украину.