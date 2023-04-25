Скончался американский певец — соратник Лютера Кинга Американский певец Гарри Белафонте умер на 97-м году жизни

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Гарри Белафонте

Американский певец, король музыкального жанра калипсо и борец за гражданские права темнокожих Гарри Белафонте умер 25 апреля в возрасте 96 лет. Причиной смерти послужила сердечная недостаточность. Певец скончался в своем доме в Манхэттене, пишет Associated Press. В правозащитной деятельности Белафонте известен в том числе сотрудничеством с Мартином Лютером Кингом.

Причиной смерти стала застойная сердечная недостаточность, — говорится в сообщении.

Белафонте родился в Нью-Йорке 1 марта 1927 года в семье эмигрантов из Ямайки и Мартиники. В годы Второй мировой войны служил в Военно-морских силах США, будучи несовершеннолетним. После демобилизации поступил на актерские курсы в Нью-Йорке и начал играть в пьесах и мюзиклах в местных театрах.

В 1949 году он дебютировал как поп-певец, но его выбор все же пал на фолк-музыку. В 1953 году Гарри Белафонте впервые снялся в кино — в фильме «Яркая дорога». В мае 1956 года Белафонте выпустил свой третий диск Calypso, который стал первым музыкальным альбомом, проданным в количестве более 1 млн копий.

В 1960-х годах Гарри Белафонте сосредоточился на участии в движении за права афроамериканцев в США. Кроме того он выступал ярым критиком внешней политики США и деятельности 43-го американского президента Джорджа Буша, в том числе он раскритиковал решение Буша о начале вторжения в Ирак в 2003 году.

Ранее в возрасте 70 лет умер гитарист группы ABBA Лассе Велландер. Пожилой мужчина болел раком, который успел метастазировать в ближайшие ткани. В 2021 году группа ABBA воссоединилась, чтобы выпустить новый альбом. Его релиз состоялся в ноябре 2021 года. В нём 10 композиций, девять из которых — новые.