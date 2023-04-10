Гитарист группы ABBA умер от рака в возрасте 70 лет Гитарист группы ABBA Лассе Велландер умер от рака в возрасте 70 лет

Фото: verywellander.se

Лассе Велландер

Гитарист группы ABBA Лассе Велландер умер в возрасте 70 лет от рака, сообщает издание Daily Mail. Семья Лассе опубликовал сообщение о смерти родственника в воскресенье. Пожилой мужчина болел раком, который успел метастазировать в ближайшие ткани из опухоли.

С невыразимой грустью мы вынуждены сообщить, что наш любимый Лассе уснул навсегда. Недавно стало известно, что он заболел раком, который быстро распространялся. Рано утром в Страстную пятницу Велландер скончался в окружении близких, — написали родные музыканта в соцсетях.

Шведский музыкант работал с АВВА с 1974 года и участвовал в записи всех их альбомов, вышедших с того времени, включая альбом Voyage, который вышел в 2021 году. Он гастролировал с группой в 1975, 1977, 1979 и 1980 годах, а после распада ABBA в 1982 году начал работать с другими поп-артистами.

В 2021 году группа ABBA воссоединилась, чтобы выпустить новый альбом. Его релиз состоялся в ноябре 2021 года. В нём 10 композиций, девять из которых — новые. Запись треков происходила в студии клавишника и вокалиста группы Бенни Андерссона в Стокгольме. Ради этого солистка группы Анни-Фрид Лингстад прилетала из Швейцарии, где живёт с мужем.