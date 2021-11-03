Возвращение легенды: ABBA выпустила новый альбом спустя 40 лет

Спустя 40 лет после расставания шведская группа ABBA порадовала своих поклонников во всём мире, выпустив новый альбом. Его релиз состоялся в пятницу, 5 ноября. Voyage вошёл в число самых ожидаемых пластинок последних трёх лет. В нём 10 композиций, девять из которых — новые, сообщило РИА Новости.
Запись треков
Кроме новых композиций, была опубликована песня Just A Notion, записанная ещё в 1978 году и «хорошо забытая».
Название альбома — «Путешествие» — намекает на то, что весной 2022 года состоится виртуальный концерт в Олимпийском парке Лондона. Ранее стало известно, что арену на несколько тысяч человек в нём возведут специально для мероприятия. При этом вместо самих музыкантов на сцене будут находиться их голограммы.