Возвращение легенды: ABBA выпустила новый альбом спустя 40 лет

Спустя 40 лет после расставания шведская группа ABBA порадовала своих поклонников во всём мире, выпустив новый альбом. Его релиз состоялся в пятницу, 5 ноября. Voyage вошёл в число самых ожидаемых пластинок последних трёх лет. В нём 10 композиций, девять из которых — новые, сообщило РИА Новости.

Запись треков происходила в студии клавишника и вокалиста группы Бенни Андерссона в Стокгольме, работа шла с большими перерывами с 2018 года. Ради этого солистка группы Анни-Фрид Лингстад прилетала из Швейцарии, где живёт с мужем. Затем была долгая работа над звучанием, которое должно было соответствовать качеству конца 70-х — начала 80-х прошлого века.

Кроме новых композиций, была опубликована песня Just A Notion, записанная ещё в 1978 году и «хорошо забытая».

Название альбома — «Путешествие» — намекает на то, что весной 2022 года состоится виртуальный концерт в Олимпийском парке Лондона. Ранее стало известно, что арену на несколько тысяч человек в нём возведут специально для мероприятия. При этом вместо самих музыкантов на сцене будут находиться их голограммы.