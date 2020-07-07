Американский генерал усомнился в связи РФ с Талибами

https://static.news.ru/photo/85a7269a-c0e7-11ea-9eff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Глава Центрального командования США Кеннет Маккензи в разговоре с журналистами высказал своё мнение относительно обвинений России в связях с талибами (запрещённая в России террористическая организация). По словам высокопоставленного военного, он сомневается, что РФ вступила в сговор с боевиками и заплатила террористам за убийство американцев на территории Афганистана.

Генерал ознакомился с утечками из ЦРУ и не нашёл в предъявленных претензиях причинно-следственной связи. Маккензи подчеркнул, что уровень достоверности обнародованных сведений достаточно низок. При этом, как отметил глава Центрального командования, он не считает РФ и США друзьями в Афганистане.

Маккензи заявил, что в деле о якобы сговоре русских с талибами для него нет сведений, с которыми можно было бы пойти в суд.

Конкретно в этой истории не было достаточно очевидных вещей, и я послал ребят из разведки обратно, чтобы они продолжили копать, и я верю, что прямо сейчас они продолжают копать, но я не нашёл достаточных оснований для того, чтобы выстроить законченную цепочку, — цитирует генерала ABC News.

Также он сказал, что талибы в последние годы часто нападали в Афганистане на американцев. Однако сейчас «стандарты защиты» миссии Штатов достаточно защищены.

Ранее сенатор-демократ Соединённых Штатов Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет страны, которые предусматривают санкции против президента России Владимира Путина и властей РФ за предполагаемый «сговор» с талибами. По мнению политика, санкции должны быть введены в случае, если директор национальной разведки Соединённых Штатов подтвердит, что Москва выплачивала вознаграждение боевикам запрещённой в России группировки «Талибан» за нападения на американских солдат в Афганистане. Сделано это должно быть в течение 15 дней после поступления такой информации.

Вслед за The New York Times 29 июня американская газета Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников, близких к американским военным, заявила, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами. Издание утверждает, что эту информацию его источники получили от американских военных, которые занимались допросами захваченных в плен в Афганистане террористов в последние месяцы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эти данные ложью. А президент Соединённых Штатов Дональд Трамп по этому поводу сообщил, что американские разведслужбы доложили ему о недостоверности распространяемой в СМИ информации.

Как ранее писал NEWS.ru, администрация Трампа начала внутреннее расследование по факту утечки развединформации о якобы сговоре России с талибами. Белым домом был опрошен ряд чиновников, которые имеют доступ к разведданным, после чего круг подозреваемых был сужен до менее чем 10 человек.