Американский бомбардировщик Lancer разбился при посадке на авиабазе Элсуорт

Фото: U.S. Air Force/David Owsianka

Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer разбился при посадке на авиабазе Элсуорт в США, сообщает Associated Press. Отмечается, что четыре члена экипажа смогли катапультироваться.

Самолет выполнял учебное задание, при этом на аэродроме в Южной Дакоте была плохая видимость, облачность и минусовая температура. Правоохранители начали расследование, авиабазу временно закрыли.

В декабре американский истребитель F-16 потерпел крушение в Желтом море. Самолет рухнул в воду во время учений в Южной Корее, в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто. Из-за удара воздушное судно разбилось. Пилот успел катапультироваться.

До этого конвертоплан Osprey Военно-морских сил США упал в море в районе префектуры Кагосима в Японии. Американский военный самолет разбился у побережья одного из островов Якусима. На борту самолета находились восемь человек. Береговая охрана Японии была уведомлена о крушении воздушного судна. Местные жители рассказали, что у самолета загорелся левый двигатель при падении в море.

Конвертоплан Osprey может взлетать и приземляться как вертолет, но летает как самолет. В конце августа такое же воздушное судно ВВС США разбилось на севере Австралии, на борту находились 20 американских военнослужащих, выполнявших полет в рамках учений Predators Run. Osprey упал в 80 км от австралийского города Дарвин. Известно о спасении трех военных, один из которых был доставлен в больницу в критическом состоянии.