Конвертоплан Osprey ВМС США рухнул в море в Японии

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V-22 Osprey

Конвертоплан Osprey Военно-морских сил США упал в море в районе префектуры Кагосима в Японии, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану Японии. По информации ведомства, американский военный самолет разбился у побережья одного из островов Якусима.

По данным ведомства, на борту самолета находились восемь человек. Береговая охрана Японии была уведомлена о крушении воздушного судна около 14:45 по местному времени.

Представитель береговой охраны Японии заявила, что у нее нет дополнительных подробностей о произошедшем, пишет Reuters. Японские пограничники пока не располагают информацией и о судьбе людей, находившихся на борту.

Местные жители рассказали, что у самолета загорелся левый двигатель при падении в море, передала японская телекомпания MBC. Американская армия пока не комментировала инцидент.

Конвертоплан Osprey может взлетать и приземляться, как вертолет, но летает, как самолет. В конце августа такое же воздушное судно ВВС США разбилось на севере Австралии, на борту находились 20 американских военнослужащих, выполнявших полет в рамках учений Predators Run. Телеканал Sky News сообщал, что Osprey упал в 80 км от австралийского города Дарвин. ABC News сообщал о спасении трех военных, один из которых был доставлен в больницу в критическом состоянии.

В конце сентября вертолет ВВС США повредил линию электропередачи вблизи американского города Беверли в штате Вашингтон. Винтокрылая машина задела и оборвала провода ЛЭП, они упали в реку и на шоссе, на месте вспыхнул пожар.