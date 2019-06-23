https://static.news.ru/photo/f406f948-95ce-11e9-b887-fa163e074e61_1024.jpg Фото: скриншот twitter.com/nowthisnews

Актёры Роберт Де Ниро, София Буш, Лоуренс Фишборн, известный по роли Морфеуса в культовой «Матрице», а также Мартин Шин, писатель Стивен Кинг, режиссёр и продюсер Роберт Райнер и другие знаменитости снялись в ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в сговоре с Россией. Они заявили, что Москва поспособствовала нынешнему главе Белого дома занять свой пост.

На опубликованных порталом Now This кадрах Де Ниро заявляет, что Москва в 2016 году «атаковала демократию» в США. Другие селебрити утверждают, что российские власти устроили «массивную тайную операцию» для помощи Трампу на выборах президента.

Участники ролика заявили, что привлекут главу Белого дома к ответственности, «потому что никто — даже президент США — не стоит выше закона».

Как писал News.ru, 24 марта американский Минюст опубликовал основные выводы доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который не нашёл следов сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.

Генпрокурор Уильям Барр также говорил об отсутствии какой-либо вины президента США. Он заявил, что ГРУ передавало WikiLeaks материалы о Демократической партии, но предвыборный штаб Дональда Трампа этому не способствовал.

Доклад Мюллера, тем не менее, не снял подозрений в отношении возможности сговора Трампа с Москвой.