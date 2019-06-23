Актёры Роберт Де Ниро, София Буш, Лоуренс Фишборн, известный по роли Морфеуса в культовой «Матрице», а также Мартин Шин, писатель Стивен Кинг, режиссёр и продюсер Роберт Райнер и другие знаменитости снялись в ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в сговоре с Россией. Они заявили, что Москва поспособствовала нынешнему главе Белого дома занять свой пост.
На опубликованных порталом Now This кадрах Де Ниро заявляет, что Москва в 2016 году «атаковала демократию» в США. Другие селебрити утверждают, что российские власти устроили «массивную тайную операцию» для помощи Трампу на выборах президента.
Участники ролика заявили, что привлекут главу Белого дома к ответственности, «потому что никто — даже президент США — не стоит выше закона».
Генпрокурор Уильям Барр также говорил об отсутствии какой-либо вины президента США. Он заявил, что ГРУ передавало WikiLeaks материалы о Демократической партии, но предвыборный штаб Дональда Трампа этому не способствовал.
Доклад Мюллера, тем не менее, не снял подозрений в отношении возможности сговора Трампа с Москвой.