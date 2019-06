На опубликованных порталом Now This кадрах Де Ниро заявляет, что Москва в 2016 году «атаковала демократию» в США. Другие селебрити утверждают, что российские власти устроили «массивную тайную операцию» для помощи Трампу на выборах президента.

Участники ролика заявили, что привлекут главу Белого дома к ответственности, «потому что никто — даже президент США — не стоит выше закона».