Американские полицейские обстреляли журналистов DW в Миннеаполисе

По словам корреспондента Штефана Зимонса, конфликт с полицией случился 31 мая за несколько минут до прямого включения. Полицейские проигнорировали наличие аккредитации у сотрудников DW и грубо прогнали съёмочную группу.

A DW reporter and his camera operator have been shot at with projectiles by Minneapolis police and threatened with arrest while covering the protests sparked by the death of George Floyd. pic.twitter.com/SFKMv5SFW6