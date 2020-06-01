Американские полицейские обстреляли журналистов DW в Миннеаполисе

Полицейские в охваченном беспорядками Миннеаполисе обстреляли съёмочную группу немецкого телеканала Deutsche Welle и заставили журналистов покинуть зону столкновений с протестующими горожанами.
По словам корреспондента Штефана Зимонса, конфликт с полицией случился 31 мая за несколько минут до прямого включения. Полицейские проигнорировали наличие аккредитации у сотрудников DW и грубо прогнали съёмочную группу.
Всё могло закончиться действительно очень плохо, — заявил Зимонс.
A DW reporter and his camera operator have been shot at with projectiles by Minneapolis police and threatened with arrest while covering the protests sparked by the death of George Floyd. pic.twitter.com/SFKMv5SFW6
Как писал NEWS.ru, акции протеста в городах США начались после убийства полицейским чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, заподозренного в использовании фальшивого чека на $20. В столице штата Миннесота и некоторых других городах акции переросли в погромы с поджогами и мародёрством.