США

Американские полицейские обстреляли журналистов DW в Миннеаполисе

16:17, 01 июня 2020
Фото: Keiko Hiromi/Global Look Press

Полицейские в охваченном беспорядками Миннеаполисе обстреляли съёмочную группу немецкого телеканала Deutsche Welle и заставили журналистов покинуть зону столкновений с протестующими горожанами.

По словам корреспондента Штефана Зимонса, конфликт с полицией случился 31 мая за несколько минут до прямого включения. Полицейские проигнорировали наличие аккредитации у сотрудников DW и грубо прогнали съёмочную группу.

Всё могло закончиться действительно очень плохо, — заявил Зимонс.

Как писал NEWS.ru, акции протеста в городах США начались после убийства полицейским чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, заподозренного в использовании фальшивого чека на $20. В столице штата Миннесота и некоторых других городах акции переросли в погромы с поджогами и мародёрством.

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