Десятки миллиардов долларов США, которые Вашингтон выделил на помощь Украине, могут быть украдены или переправлены на другие нужды, считают бывшие и действующие американские чиновники. По словам официальных лиц США, почти $54 млрд, выделенные Конгрессом с января этого года для урегулирования конфликта на Украине, затмевают ежегодную помощь США какой-либо другой стране, даже Афганистану в разгар военного присутствия Штатов в стране, пишет The Wall Street Journal.