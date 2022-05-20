Слуцкий прокомментировал одобрение конгрессом США помощи Украине Слуцкий: конгресс США одобрил «вылет в трубу» $40 млрд

Леонид Слуцкий / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что конгресс США одобрил «скоростной вылет в трубу» $40 млрд американских налогоплательщиков. Большая часть средств, которые выделили Украине, будет разворована уже на пути в Киев, отметил он в Telegram.

Так руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий отреагировал на одобрение Сенатом конгресса США законопроекта о выделении дополнительной помощи Киеву.

Наверное, правильнее было бы написать — конгресс одобрил «скоростной вылет в трубу» $40 млрд американских налогоплательщиков. Как показывает практика прошлых лет, большая часть этой так называемой помощи будет разворована ещё на пути в Киев, — говорится в сообщении главы международного комитета Госдумы.

Слуцкий добавил, что в США никого не заботит благополучие и мир для украинцев, подтверждением чего являются поставки вооружений и предлагаемая помощь в вывозе с Украины зерна.

Страну в буквальном смысле слова хотят лишить продовольствия, финансируя при этом прокси-войну против России до «последнего украинца», — подчеркнул депутат.

Ранее стало известно, что новый пакет помощи США Украине включает в себя 36 контрбатарейных радаров и 18 гаубиц, заявили в Пентагоне. Отправка этого оружия в Киев начнётся немедленно. Этот пакет помощи формировали после принятия законопроекта о выделении новой дополнительной помощи Украине на $40 млрд. Его одобрил конгресс США.