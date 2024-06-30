Американец попал в реанимацию, поймав тигровую акулу ABC News: во Флориде рыбака укусила пойманная им тигровая акула

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В США в больницу в критическом состоянии доставлен житель Флориды, которого укусила акула во время рыбалки, передает ABC News. По предварительным данным, мужчина поймал акулу, но, вытащив ее из воды, получил серьезный укус в правое предплечье.

Сообщается, что экстренные службы получили сигнал о происшествии в Вест-Роке около 11:00. На место ЧП прибыли полицейские и медики, они наложили жгут на руку, чтобы замедлить кровотечение, — к тому моменту пострадавший уже потерял много крови. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, однако, по прогнозам специалистов, его жизнь находится вне опасности. Другие подробности инцидента не приводятся.

Ранее американец установил рекорд в истории штата Джорджия, поймав самого крупного королевского спинорога, вес которого составил 4,26 килограмма. До этого максимальный вес спинорога, пойманного в Джорджии, был меньше почти на килограмм и составлял 3,44 килограмма.

До этого рыболов Оуэн Прайор случайно выловил четырехметровую тигровую акулу, когда рыбачил во Флориде. Чтобы вытащить одну из самых опасных рыб в мире из воды, мужчине потребовалось более 20 минут. Он сфотографировал хищника на берегу, а затем отпустил.