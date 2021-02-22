Американец инсценировал своё похищение ради прогулов на работе

https://static.news.ru/photo/8e4a2446-75d7-11eb-a76f-96000091f725_660.jpg Фото: Департамент полиции Кулиджа

Американские стражи порядка арестовали жителя Кулиджа (штат Аризона). Его подозревают в инсценировке собственного похищения. Таким образом 19-летний Брэндон Соулз хотел прогуливать работу, выдумав достоверную историю.

Силовики нашли его 10 февраля 2021 года со связанными руками и банданой вместо кляпа. Молодой человек пытался убедить оперативников, что его «украли» двое неизвестных в масках, передаёт портал LAD Bible.

Но во время расследования полиция выяснила, что весь инцидент оказался фальшивкой. Самого фигуранта поймали, после чего он во всём признался — хотел разыграть преступление ради «отпуска». Сначала он доказывал, что злоумышленники оглушили его, а затем в бессознательном состоянии якобы выбросили там, где его позднее нашли правоохранители.

Накануне в подмосковном Звенигороде грабитель пришёл в салон сотовой связи с вешалкой в пакете и, угрожая агрегатом продавцу, вынес несколько телефонов. Отмечается, что мужчина сначала попросил сотрудника показать ему одну из моделей телефона и когда тот потерял бдительность, достал из-под куртки похожий на оружие пакет.

Как ранее писал NEWS.ru, россиянам объяснили, почему звонить с чужого телефона нельзя. У многих в гаджете личные фото, данные, пароли, банковские приложения — человеку в лучшем случае будет неприятно.