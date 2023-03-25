Американцам рассказали, почему они не победят Россию AT: американцы уступят в противостоянии России и КНР из-за слабо развитого патриотизма

Фото: Piers Cavendish/Impact Photos/Global Look Press

Администрация Белого дома неверно подходит к вопросу о политической памяти, в отличие от России и Китая, заявила Кэтлин Браш в статье для издания American Thinker. По ее мнению, именно это обстоятельство ставит США в проигрышное положение.

Рейтинг [президента РФ] Владимира Путина — 82%, китайцы выражают почти единодушное доверие правительству Си Цзиньпина, в то время как меньше трети американцев доверяют своим властям. Эти статистические данные не случайны и говорят о неизбежном проигрыше Америки во второй холодной войне, — уверена автор публикации.

Она указала на то, что целью Кремля является взращивание такой политической памяти, которая даст возможность своим гражданам гордиться родиной, уважать флаг и армию. Россия не вспоминает о провалах прошлого, а прославляет героические страницы своей истории. Схожий подход используют и в Китае, считает Браш.

При этом элиты и власти США концентрируют политическую память не на героических моментах прошлого, а на отрицательных, среди которых рабство или системный расизм, подчеркнула автор.

Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что стартует обучение бывших военных в качестве наставников для молодежи в рамках проекта «Твой герой». Наставнический проект направлен на включение участников спецоперации в систему патриотического воспитания молодежи.