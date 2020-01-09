https://static.news.ru/photo/b160cd0a-32c5-11ea-9478-fa163e074e61_660.jpg Фото: Timothy L. Hale/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Граждане США стали получать фальшивые электронные повестки о срочном призыве в армию.

Об этом сообщает телекомпания CNN . По её данным, отправители сообщений уведомляли жителей страны о том, что им необходимо явиться в ближайшие «призывные пункты», после чего их отправят в Иран. В случае игнорирования повестки граждан якобы ждёт крупный денежный штраф и лишение свободы сроком до шести лет.

Командование по набору личного состава Армии (Сухопутных войск) США (USAREC) заявило, что все разосланные неизвестными повестки являются фальшивыми. Многие американцы обратили внимание на то, что полученные ими уведомления содержат грамматические ошибки и ссылки на несуществующих официальных лиц.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Пентагона Марк Эспер сообщил журналистам, что американские вооружённые силы сохраняют состояние боевой готовности.