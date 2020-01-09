Граждане США стали получать фальшивые электронные повестки о срочном призыве в армию.
Об этом сообщает телекомпания
Командование по набору личного состава Армии (Сухопутных войск) США (USAREC) заявило, что все разосланные неизвестными повестки являются фальшивыми. Многие американцы обратили внимание на то, что полученные ими уведомления содержат грамматические ошибки и ссылки на несуществующих официальных лиц.
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Пентагона Марк Эспер сообщил журналистам, что американские вооружённые силы сохраняют состояние боевой готовности.
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